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СК заявил, что упавший под Коломной Як-18Т делал фигуру высшего пилотажа

СК: упавший под Коломной Як-18Т выполнял фигуру высшего пилотажа — бочку
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Потерпевший крушение в Московской области легкомоторный самолет Як-18Т выполнял фигуру высшего пилотажа, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.

«Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновении с землей», — рассказали следователи.

Во время выполнения бочки самолет поворачивается вокруг своей продольной оси на 360° (то есть переворачивается сверху вниз и обратно) и более без изменения направления движения.

В самолете находились четыре человека, они погибли. При крушении Як-18Т загорелся, на опубликованных МЧС кадрах видно, что судно полностью выгорело.

Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета под Коломной
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Московской области

Происшествие произошло у деревни Паново под Коломной. Самолет вылетел с близлежащего аэродрома Северка — от него до места трагедии около 15 км.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Московская область авиакатастрофа Следственный комитет
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