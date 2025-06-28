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Общество ,  
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МЧС предупредило об опасности формирования смерчей в Сочи и Сириусе

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи и на федеральной территории Сириус существует опасность формирования смерчей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В течение суток 29 и 30 июня 2025 года на участке Магри — Веселое <...> имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве рекомендовали гражданам не выходить из дома и наблюдать за обстановкой. В случае необходимости покинуть помещение нужно использовать непромокаемую одежду и обувь и защитить наиболее ценные вещи влагонепроницаемой тканью, а также иметь с собой документы, деньги, небольшой запас воды, медикаментов и питания.

В районе Сочи образовались мощные смерчи. Видео
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В середине июня проливные дожди в Сочи привели к масштабным подтоплениям в разных районах города. Стихийное бедствие привело к перебоям с электроснабжением и затруднению в движении транспорта, а реки Мзымта и Херота в районе Адлера вышли из берегов. В Дагомысе упавшее на проезжую часть дерево задело автомобиль, пострадавших не было.

Лужа, образовавшаяся на одной из улиц Адлера, парализовала движение и заставила водителей ждать снижения уровня воды.

Днем 16 июня в акватории Сочи зафиксировали сразу два смерча.

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Плугина Ирина
Сочи МЧС предупреждение Сириус смерч
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