МЧС предупредило об опасности формирования смерчей в Сочи и Сириусе

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи и на федеральной территории Сириус существует опасность формирования смерчей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В течение суток 29 и 30 июня 2025 года на участке Магри — Веселое <...> имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве рекомендовали гражданам не выходить из дома и наблюдать за обстановкой. В случае необходимости покинуть помещение нужно использовать непромокаемую одежду и обувь и защитить наиболее ценные вещи влагонепроницаемой тканью, а также иметь с собой документы, деньги, небольшой запас воды, медикаментов и питания.

В середине июня проливные дожди в Сочи привели к масштабным подтоплениям в разных районах города. Стихийное бедствие привело к перебоям с электроснабжением и затруднению в движении транспорта, а реки Мзымта и Херота в районе Адлера вышли из берегов. В Дагомысе упавшее на проезжую часть дерево задело автомобиль, пострадавших не было.

Лужа, образовавшаяся на одной из улиц Адлера, парализовала движение и заставила водителей ждать снижения уровня воды.

Днем 16 июня в акватории Сочи зафиксировали сразу два смерча.