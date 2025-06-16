Сильный ливень в Сочи вызвал подтопления и перебои с электроснабжением

В Сочи сильные проливные дожди привели к масштабным подтоплениям в разных районах города. Об этом сообщает «Sochi1.ru» и телеграм-канал Sochi Today.

Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением, упавших деревьях и затруднении в движении транспорта.

По данным очевидцев телеграм-канала SHOT, реки Мзымта и Херота вышли из берегов в районе Адлера. В городе зафиксированы случаи попадания молний в здания.

Как сообщает сетевое издание Sochi News, в Дагомысе дерево упало на проезжую часть, задев автомобиль — пострадавших нет.

На улице Авиационной в Адлере образовалась большая лужа, парализовавшая движение. Водители были вынуждены ждать снижения уровня воды для продолжения движения.

Днем в акватории Сочи зафиксировали сразу два смерча.

Накануне местные власти сообщили, что по прогнозам синоптиков, в течение 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории Сириус возможны сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15–18 м/с, а в акватории Черного моря — шторм.

На реках и малых водотоках потенциально прогнозировали резкий подъем уровня воды — местами с достижением опасных отметок; в горных районах — сход селевых потоков.

По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы были переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями и соблюдать меры предосторожности.

До стабилизации обстановки пляжи Сочи и Сириуса закрыты для купания.