Сильный ливень в Сочи вызвал подтопления и перебои с электроснабжением
В Сочи сильные проливные дожди привели к масштабным подтоплениям в разных районах города. Об этом сообщает «Sochi1.ru» и телеграм-канал Sochi Today.
Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением, упавших деревьях и затруднении в движении транспорта.
По данным очевидцев телеграм-канала SHOT, реки Мзымта и Херота вышли из берегов в районе Адлера. В городе зафиксированы случаи попадания молний в здания.
Как сообщает сетевое издание Sochi News, в Дагомысе дерево упало на проезжую часть, задев автомобиль — пострадавших нет.
На улице Авиационной в Адлере образовалась большая лужа, парализовавшая движение. Водители были вынуждены ждать снижения уровня воды для продолжения движения.
Днем в акватории Сочи зафиксировали сразу два смерча.
Накануне местные власти сообщили, что по прогнозам синоптиков, в течение 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории Сириус возможны сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15–18 м/с, а в акватории Черного моря — шторм.
На реках и малых водотоках потенциально прогнозировали резкий подъем уровня воды — местами с достижением опасных отметок; в горных районах — сход селевых потоков.
По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы были переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями и соблюдать меры предосторожности.
До стабилизации обстановки пляжи Сочи и Сириуса закрыты для купания.
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