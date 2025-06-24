 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В районе Сочи образовались мощные смерчи. Видео

Появились видеокадры мощных смерчей в районе Сочи

В районе Сочи образовались мощные смерчи. Видео
Video

Вечером 23 июня в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус прошли сильные грозовые дожди с опасными явлениями.

Днем и вечером над морем кратковременно появлялись смерчи, которые быстро разрушались.

По данным Гидрометцентра Сочи, порывы ветра достигали скорости 20 м/с, также наблюдался град до 12 мм в диаметре. Уровень воды в реках и ручьях поднялся на 0,2–3,1 м, а на реке Херота был зафиксирован паводок опасного уровня.

В других районах шли умеренные дожди с грозами.

Штормовое предупреждение действовало до утра 24 июня.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
смерч Сочи Краснодарский край
Материалы по теме
Сильный ливень в Сочи вызвал подтопления и перебои с электроснабжением
Общество
Сильный ливень в Сочи. Видео
Общество
В районе Туапсе образовался горизонтальный смерч. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Аналитики предсказали рекордный отток богатых из Британии после реформы Политика, 17:45
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 17:43
Акции VK выросли на указе Путина о создании национального мессенджера Инвестиции, 17:39
Отца ребенка, пострадавшего в Шереметьево, признали потерпевшим Общество, 17:32
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 17:31
В Финляндии закончили вторую очередь забора на границе с Россией Политика, 17:27
Фетисов отказался назвать исключение «Витязя» из КХЛ потерей для хоккея Спорт, 17:25
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Как в Забайкалье спасатели пятые сутки тушат лесной пожар. Видео Общество, 17:24
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
У бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчины нашли наркотики в крови Общество, 17:15
Кроненберг назвал Венсана Касселя своей «уродливой версией» Life, 17:15
В районе Сочи образовались мощные смерчи. Видео Общество, 17:14
Минобороны сообщило о перехвате 18 беспилотников ВСУ за три часа Политика, 17:14
«На повестке не стоит»: как развивались отношения Украины и НАТО Политика, 17:01