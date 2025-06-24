В районе Сочи образовались мощные смерчи. Видео

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Вечером 23 июня в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус прошли сильные грозовые дожди с опасными явлениями.

Днем и вечером над морем кратковременно появлялись смерчи, которые быстро разрушались.

По данным Гидрометцентра Сочи, порывы ветра достигали скорости 20 м/с, также наблюдался град до 12 мм в диаметре. Уровень воды в реках и ручьях поднялся на 0,2–3,1 м, а на реке Херота был зафиксирован паводок опасного уровня.

В других районах шли умеренные дожди с грозами.

Штормовое предупреждение действовало до утра 24 июня.