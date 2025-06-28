Путин открыл молодежные центры в шести регионах России
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах России, сообщила пресс-служба Кремля.
Сегодня, 28 июня, в Хабаровске открылся молодежный культурно-досуговый центр, в Новом Уренгое — арт-резиденция «Сова». В Архангельске начал работу штаб молодежных трудовых отрядов, а в селе Хучни Табасаранского района Дагестана — многофункциональный молодежный центр.
В поселке Кавказский Прикубанского района Карачаево-Черкесии был запущен молодежный центр «Новые перспективы», творческий поселок «Счастливцево» вошел в арт-кластер «Таврида» в Геническе Херсонской области.
Президент выразил уверенность, что новые молодежные центры станут точками притяжения для школьников, подростков и студентов, а также помогут им найти единомышленников и наставников.
Ранее Путин поздравил россиян с Днем молодежи, который отмечается в России в последнюю субботу июня. Он напомнил о запуске национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого к 2030 году в стране планируется создание свыше 500 молодежных пространств.
Президент подчеркнул, что праздничные мероприятия ко Дню молодежи проходят во всех регионах страны, а Омск и Пермь в этом году получили статус молодежных столиц. Путин отдельно поблагодарил волонтеров и военнослужащих, принимающих участие в гуманитарных миссиях и в военной операции на Украине.
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