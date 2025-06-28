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Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи, видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

«Своей неустанной энергией, инициативами, готовностью включиться в решение самых сложных задач вы, как и все наше молодое поколение, задаете общий темп движения вперед», — отметил президент.

Путин напомнил о запуске национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого к 2030 году в стране планируется создать свыше 500 молодежных пространств. По его словам, работа с молодежью выстраивается по принципу преемственности — от школьников до молодых специалистов.

Глава государства подчеркнул, что мероприятия ко Дню молодежи проходят во всех регионах страны, а Омск и Пермь в этом году получили статус молодежных столиц. Также открылись новые молодежные центры в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Херсонской области, где начала работу резиденция арт-кластера «Таврида».

Он также отдельно поблагодарил волонтеров и военнослужащих, принимающих участие в гуманитарных миссиях и в спецоперации.

День молодежи России, согласно распоряжению президента, отмечается в последнюю субботу июня.