Путин назвал число воздушных целей, уничтоженных ПВО за спецоперацию
Российская ПВО уничтожила с начала военной операции на Украине более 80 тысяч воздушных целей, сообщил президент России Владимир Путин на совещании.
По словам президента, 7,5 тысячи пораженных целей — это крылатые ракеты и реактивные снаряды, почти на 100% западного производства.
Россия создает как отдельный род войска беспилотных систем, отметил Путин. В зоне военной операции, как сообщил президент, на счету операторов БПЛА до половины уничтоженной техники ВСУ.
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