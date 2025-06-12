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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал число воздушных целей, уничтоженных ПВО за спецоперацию

Путин: российская ПВО уничтожила 80 тысяч воздушных целей с начала спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская ПВО уничтожила с начала военной операции на Украине более 80 тысяч воздушных целей, сообщил президент России Владимир Путин на совещании.

По словам президента, 7,5 тысячи пораженных целей — это крылатые ракеты и реактивные снаряды, почти на 100% западного производства.

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Россия создает как отдельный род войска беспилотных систем, отметил Путин. В зоне военной операции, как сообщил президент, на счету операторов БПЛА до половины уничтоженной техники ВСУ.

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Полина Минаева
Владимир Путин ПВО Военная операция на Украине ВС РФ
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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