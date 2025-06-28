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1 июля в Москве станет одним из самых холодных в XXI веке

Синоптик Леус: 1 июля в Москве станет одним из самых холодных в XXI веке
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Первый день июля станет одним из самых холодных в Москве за XXI век, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, температура в столице в этот день будет держаться на уровне +16–18°, что значительно ниже обычных показателей начала июля.

«В XXI веке дневная температура 1 июля лишь три раза была ниже 20 градусов», — отметил Леус.

Он напомнил, что в 2024 году июль начался с 30-градусной жары, а в 2006-м был самый холодный первый день июля с температурой +14,9°.

«В нынешнем году будет второй результат в век глобального потепления», — подчеркнул синоптик.

В целом, как рассказал Леус, первая декада июля ожидается прохладной и дождливой, а 3 июля воздух прогреется до +23–25°. Синоптик добавил, что непродолжительные дожди возможны в Москве почти каждый день.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Ранее синоптики предупредили москвичей о прохладном и пасмурном июле.

По их прогнозам, большую часть месяца будет сохраняться облачность с кратковременными дождями и грозами. Средняя дневная температура в столице составит около +23–24 градусов, ночная — +13–15 градусов.

Устойчивой жары в Москве во второй летний месяц не ожидается.

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