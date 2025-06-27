Синоптики предупредили о плохой погоде и аномалиях в июле

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Погода в июле 2025 года в Москве будет пасмурная и прохладная для середины лета, сообщают «Известия».

Большую часть месяца ожидаются облачность, а также кратковременные дожди с грозами, пишет издание. Средняя температура в следующем месяце в столице составит плюс 23–24 градуса днем, а ночью — плюс 13–15 градусов. Как прогнозируют синоптики, устойчивой жары в столице в июле не будет.

Погода в Санкт-Петербурге будет не сильно отличаться от московской. Так, в городе также ожидаются облачность и периодические осадки со средней температурой плюс 20–23 градуса днем и плюс 13–15 градусов — ночью. Грозы ожидаются в середине и в конце месяца.

Помимо плохой погоды, в июле также прогнозируют серьезные аномалии и катаклизмы для ряда регионов. В Сибири и на Дальнем Востоке могут возникнуть мощные лесные пожары. Весной в этих регионах начался ежегодный сезон возгораний. В следующем месяце дым от пожаров может достичь крупных городов, предупреждают синоптики.

В отличие от повышенной влажности в Москве и Петербурге, в европейской части России и на юге, в частности в Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях, июль ожидается засушливым, с дефицитом осадков и высокими температурами. По данным газеты, в этих регионах лето может стать одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.

В прошедшие выходные 21–22 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал для столицы уменьшение осадков. Как уточнил тогда синоптик, холодная погода при этом в Москве сохраняется: ночью до плюс 9–10 градусов, а днем — плюс 14–19 градусов, что примерно на 3–4 градуса ниже нормы.