Вильфанд предупредил москвичей о холодной погоде на выходных
Количество осадков в столице в выходные 21-22 июня станет меньше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
«К выходным давление в Москве будет приближаться к норме, поэтому ожидается облачность с прояснениями, осадков станет гораздо меньше, местами возможен небольшой дождь», — спрогнозировал синоптик.
Погода на выходных будет холодной: ночью температура воздуха опустится до минус 9-10, а днем будет в диапазоне 14-19 градусов, что примерно на 3-4 градуса ниже нормы.
Наиболее теплая погода ожидается в субботу, 21 июня, но жары все равно не будет, рассказывает Вильфанд, пока лето остается прохладным: «И на период уверенного прогнозирования, тепла в Москве не видно».
Ранее специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что 30-градусной жары ожидать в июне не стоит. При этом, по ее словам, последние пять дней месяца будут теплее, чем нынешняя погода.
Позднякова предупредила, что 19 и 20 июня в столице будут дожди и грозы, давление остается низким. Дневная температура не будет подниматься выше +18 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
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