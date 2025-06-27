СК задержал еще одного последователя Алекса Лесли

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Против одного из последователей блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) завели дело об «иных насильственных действиях сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК), свидетельствует видео, опубликованное СК. Она предусматривает до шести лет лишения свободы.

Мужчину 27 июня задержали в Тульской области и доставили в Москву. В его доме провел обыск, в ходе которого удалось обнаружить, а впоследствии и изъять «предметы и документы», в числе которых сертификат о прохождении курса. Речь идет об авторском курсе Лесли по пикапу. Следствие считает, что блогер склонял своих последователей к «противоправным действия сексуального характера» в отношении жительниц Москвы. Это, как сообщает СК, зафиксировано на видео.



Задержанного обвиняют в «иных насильственных действиях сексуального характера» как и других последователей Лесли.

Против Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) возбудили уголовное дело о склонении к совершению изнасилования — ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК. За подстрекательство к преступлению Лесли грозит до четырех с половиной лет лишения свободы.

Алекс Лесли, известный как секс-коуч и тренер по соблазнению, оказался в центре скандала не в первый раз. Так, среди прочего он известен по скандалам с Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич). В 2019 году их вместе задерживали в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов. Тогда суд приговорил их к условному сроку, а в России им предъявляли обвинения в принуждении к занятию проституцией.



На одном из недавних тренингов Лесли предложил своим последователям подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать им интимную близость, а также брать их «за задницы». После этого в центре Москвы — на Тверской улице, Чистых прудах и в районе Китай-города — участились случаи домогательств. Пострадавшие девушки начали жаловаться на это в социальных сетях, а сообщения об инцидентах появились в телеграм-каналах «Осторожно, новости» и Baza.