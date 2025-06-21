Хуситы назвали целью США «конфискацию свободы» Ближнего Востока

Яхья Сариа (Фото: Yahya Arhab / EPA / ТАСС)

Помощь США Израилю, который атакует Иран с целью контролировать регион Ближнего Востока, означает «конфискацию свободы» и независимости населяющих его народов и их «порабощение», заявил военный представитель йеменского шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в телеграм-канале.

«Любое американское нападение и агрессия, которые поддерживают израильского врага против Ирана в рамках той же цели, направленной на то, чтобы позволить израильскому врагу контролировать весь регион, — это то, что нельзя игнорировать, потому что это означает конфискацию свободы, независимости и достоинства нашей нации», — написал он.

Сариа также пригрозил атаковать американские корабли в случае атаки против Ирана.

«Если США вовлекутся в нападение и агрессию против Ирана вместе с израильским врагом, вооруженные силы [хуситов] будут атаковать их корабли и военные суда в Красном море», — заявил он.

Хуситы окажут помощь «любой арабской или исламской стране, подвергшейся агрессии» Израиля, пообещал Сариа.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории.

США не участвуют напрямую в конфликте, но поддержали Израиль и перебросили военную технику на восток. В Белом доме говорили, что президент США Дональд Трамп примет решение о возможных действиях против Ирана в течение двух недель.

Reuters сообщил, что США вели прямые переговоры с Ираном после начала израильских ударов. По данным агентства, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил спецпосланнику американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам по ядерной сделке, пока Израиль продолжает атаки.

В свою очередь, Тегеран предупредил о готовности дать «немедленный отпор» любому, кто поддержит Израиль в конфликте.