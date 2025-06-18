 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Хуситы заявили о намерении присоединиться к Ирану в войне с Израилем

Официальный представитель хуситов: мы поддержим Иран в борьбе с Израилем
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Йеменские хуситы присоединятся к Ирану в военном конфликте против Израиля, заявил официальный представитель движения Мохаммед аль-Бухаити, сообщает Al Jazeera.

«Мы вмешаемся, чтобы поддержать Тегеран в борьбе с сионистской агрессией, как мы поддерживали наших братьев в Газе», — сказал он.

Хуситы — это религиозно-политическое движение в Йеменской Арабской Республике. Контролирует столицу Сану, западную и северную часть страны, где проживают более 20 млн человек, или около 70% населения Йемена.

Хуситы считаются главным союзником Ирана на Аравийском полуострове. Западные страны обвиняют их в получении военной и технической помощи от Ирана и его сателлитов, в первую очередь от ливанской «Хезболлы», минимум с 2009 года.

Хуситы сообщили об ударах по «чувствительным» целям Израиля
Политика

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном начался в ночь на 13 июня, когда первое государство объявил о проведении операции «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран ответил операцией «Истинное обещание 3». С того дня они обмениваются ударами.

После обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе хуситы начали атаковать суда в Красном море под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Кроме того, они наносят удары по Израилю в рамках поддержки Палестины.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
хуситы Израиль Иран Йемен
Материалы по теме
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет
Политика
МИД предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за атак Израиля по Ирану
Политика
ЦАХАЛ сообщила о ракетах, выпущенных с территории Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану Политика, 02:37
Умер победитель Евро-1984 Бернар Лякомб Спорт, 02:24
Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России Политика, 01:58
Хуситы заявили о намерении присоединиться к Ирану в войне с Израилем Политика, 01:51
Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне Политика, 01:30
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет Политика, 01:16
В Иране задержали группу агентов «Моссада» со взрывчаткой и дронами Политика, 01:09
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Евтушенков заявил о деглобализации и «строительстве нового мира» Экономика, 01:00
NYT узнала о повышенной готовности войск США на Ближнем Востоке Политика, 00:42
ЦАХАЛ сообщила о ракетах, выпущенных с территории Ирана Политика, 00:40
МИД предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за атак Израиля по Ирану Политика, 00:37
Жена Макаревича заявила, что их машину «призвали» израильские военные Общество, 00:08
В ООН заявили о риске «нерационального» применения ядерного оружия Политика, 00:03
Замгенсека ООН: «Архитектура ядерного разоружения оказалась в кризисе»Подписка на РБК, 00:01