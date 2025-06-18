Официальный представитель хуситов: мы поддержим Иран в борьбе с Израилем

Хуситы заявили о намерении присоединиться к Ирану в войне с Израилем

Йеменские хуситы присоединятся к Ирану в военном конфликте против Израиля, заявил официальный представитель движения Мохаммед аль-Бухаити, сообщает Al Jazeera.

«Мы вмешаемся, чтобы поддержать Тегеран в борьбе с сионистской агрессией, как мы поддерживали наших братьев в Газе», — сказал он.

Хуситы — это религиозно-политическое движение в Йеменской Арабской Республике. Контролирует столицу Сану, западную и северную часть страны, где проживают более 20 млн человек, или около 70% населения Йемена. Хуситы считаются главным союзником Ирана на Аравийском полуострове. Западные страны обвиняют их в получении военной и технической помощи от Ирана и его сателлитов, в первую очередь от ливанской «Хезболлы», минимум с 2009 года.

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном начался в ночь на 13 июня, когда первое государство объявил о проведении операции «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран ответил операцией «Истинное обещание 3». С того дня они обмениваются ударами.

После обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе хуситы начали атаковать суда в Красном море под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Кроме того, они наносят удары по Израилю в рамках поддержки Палестины.