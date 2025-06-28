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Военная операция на Украине ,  
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В Госдуме предупредили Киев об ответе в случае наращивания ударов БПЛА

Депутат Ивлев — Умерову: Россия ответит, если Украина нарастит удары дронами
Сюжет
Военная операция на Украине
Леонид Ивлев
Леонид Ивлев (Фото: Илья Гогунский / пресс-служба КФУ)

Россия нанесет ответный удар в случае увеличения атак БПЛА со стороны Украины, заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с «РИА Новости».

Так он прокомментировал заявление главы украинского Минобороны Рустема Умерова о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастить число атак по российским регионам дронами дальнего радиуса действия. По его словам, Киев разработал план системных дальнобойных операций и законтрактовал несколько десятков тысяч БПЛА, «чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов». Всего в 2025 году для ВСУ поставят более 4 млн дронов, уточнил Умеров.

По словам Ивлева, в ответ Москва может нанести удары «по узлам производства и доставки, местам досборки и настройки, базирования и пуска дальнобойного оружия».

«Запас мощности у армии России таков, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима каждые день и ночь, добиваясь весьма ощутимых результатов. А темпы наступления российских войск на фронте при этом только возрастут», — цитирует агентство депутата.

Киев пригрозил увеличить число ударов дальнобойными дронами по России
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Фото:Сергей Коровайный / Reuters

По его словам, у российской армии есть оружие для ответа на дальнобойные удары ВСУ, а также перехвата украинских ракет. Российские военные также могут «парализовать каналы управления и навигационную поддержку беспилотников», отметил Ивлев.

Минобороны ежедневно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над российскими регионами. В частности, в ночь на 28 июня российские военные перехватили 31 украинский дрон. Девять БПЛА сбили над Крымом.

Еще шесть — над Брянской областью, по пять дронов — над Смоленской областью и акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили над Азовским морем, по одному — над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также над Краснодарским краем.

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