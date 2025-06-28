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Финансы ,  
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В Госдуме сообщили об удвоении выплат на ипотеку многодетным семьям

Депутат Аксаков сообщил об удвоении выплат на ипотеку многодетным семьям
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей поднимут до 900 тыс. руб., сообщил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тыс. руб.», — цитирует агентство Аксакова.

Новую меру он назвал «неплохой поддержкой». Однако, отметил депутат, для стимулирования рождаемости «еще есть над чем думать».

Аксаков подчеркнул, что не является сторонником расширения льготной ипотеки. По его словам, уменьшение процентов по жилищному кредиту для одной категории населения ударит по другой.

На данный момент многодетные семьи могут получить на погашение ипотеки федеральную выплату 450 тыс. руб. Право на нее имеют семьи с тремя и более детьми.

О внесении в Госдуму законопроекта о повышении выплат на погашение ипотеки для многодетных семей Аксаков рассказал в рамках ПМЭФ в середине июня. Кроме того, глава комитета сообщил, что в 2026 году в России начнет действовать программа семейных инвестиций.

Проект предполагает открытие совместного счета супругов, на который будут начислять проценты. В рамках программы семьи смогут получать налоговый вычет до 130 тыс. руб., отметил Аксаков.

«Сбер» снизит ставки по ипотеке, кредитам и вкладам
Финансы
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В конце июня в Сбербанке сообщили, что с 1 июля снизят ставки по ипотеке на 0,5–2 п.п. в зависимости от первоначального взноса, а также введут скидку на 1 п.п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов.

Кроме того, с 30 июня «Сбер» снизит минимальные ставки по потребительским кредитам на 1 п.п. С той же даты снизятся ставки по вкладам. В частности, максимальная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки 4–5 месяцев составит 18%.

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Теги
Дарья Беспалько
многодетная семья Ипотека Госдума
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