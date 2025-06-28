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ПМЭФ-2025 ,  
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В Госдуме назвали условие для «оживления YouTube»

Депутат Горелкин: Google должна заплатить штрафы, чтобы оживить YouTube в России
Сюжет
ПМЭФ-2025
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компании Google необходимо заплатить штрафы и начать технологическое обновление в России, чтобы «оживить» YouTube, заявил в интервью «РИА Новости» первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

По словам Горелкина, сервис начал «медленно умирать» в России, его трафик упал на треть.

«Чтобы его [YouTube] оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — цитирует агентство заявление депутата на Петербургском международном экономическом форуме.

Замедление сервиса дало возможности для развития отечественных видеохостингов и стало для них «неожиданным подарком», отметил Горелкин.

«Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту», — предположил замглавы комитета по информполитике.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

По данным Роскомнадзора, общая сумма штрафов в отношении компании Google, которой принадлежит YouTube, за последние три года по состоянию на декабрь 2024-го превысила 25 млрд руб., а с 2021 года составила более 34,5 млрд руб. Компания заблокировала более 200 каналов российских СМИ, журналистов и общественных деятелей и оставляла без ответа требования ведомства о разблокировке.

Кроме того, с компанией судятся 17 российских телеканалов — к концу января сумма их требований достигла 1,8 дуодециллиона руб. (единица с 39 нулями). В 2021-м суд обязал Google в течение девяти месяцев восстановить доступ телеканалов к их YouTube-каналам, однако американская компания этого не сделала и за каждый день неисполнения решения получала штраф в размере 100 тыс. руб., при этом сумма штрафа удваивалась каждую неделю, пока решение суда не исполнено.

В конце мая член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что YouTube сможет вернуться к работе в России, когда оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ.

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Теги
Дарья Беспалько
ПМЭФ Госдума YouTube Google
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