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Общество ,  
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В Мексике перехватили подлодку с 3,5 тоннами кокаина

Военно-морские силы Мексики изъяли 3,5 т кокаина, которые наркоторговцы прятали на подлодке, сообщает пресс-служба правительства страны.

Судно, на борту которого находились три человека, перевозило 180 упаковок кокаина. Его задержали у тихоокеанского побережья Мексики. Борт обнаружили во время морского патрулирования в водах южного штата Герреро. Стоимость груза оценили в почти $45 млн.

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В апреле в Атлантическом океане перехватили полупогружное судно с 6,5 тоннами кокаина. Лодка, использовавшаяся международной преступной организацией, направлялась к Пиренейскому полуострову, сообщили власти Португалии. На борту находились пять членов экипажа.

В июне ООН опубликовала к Международному дню борьбы с наркотиками доклад. Согласно отчету, в 2023 году наркотики употребляли 316 млн человек — около 6% мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет. Производство кокаина достигло рекордных 3708 т, увеличившись почти на треть благодаря расширению плантаций в Колумбии и росту урожайности на 50% по сравнению с 2022 годом.

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Теги
Полина Дуганова
Мексика наркотики кокаин подлодка
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