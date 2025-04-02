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В Атлантическом океане перехватили подлодку с 6,5 т кокаина на борту

В Атлантическом океане перехватили полупогружную лодку с 6,5 т кокаина на борту
Фото: Portugal's judicial police
Фото: Portugal's judicial police

В Атлантическом океане задержали полупогружное судно с 6,5 т кокаина на борту, сообщила судебная полиция Португалии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным ведомства, судно, которое использовалось «международной преступной организацией», направлялось к Пиренейскому полуострову. Лодку удалось перехватить примерно в 500 морских милях (926 км) к югу от Азорских островов (автономный регион Португалии). На ее борту находились пять членов экипажа.

На кадрах, которые опубликовала полиция, видно, что лодка была нагружена большим количеством разноцветных пакетов одинакового размера.

Операцию по задержанию судна, получившую название «Наутилус», провели португальские ВМС и ВВС совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США, Британским национальными агентством по борьбе с преступностью и Испанской гражданской гвардией.

Португальская полиция опубликовала сообщение об операции 25 марта, не уточнив, когда именно она была проведена.

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CBS пишет, что полупогружные лодки часто используются для контрабанды наркотиков, за что их называют «наркоподлодками». Некоторые из них способны полностью погружаться на дно океана, как настоящие субмарины, однако большинство могут уходить под воду лишь частично.

Хотя чаще всего такие суда можно увидеть у берегов Колумбии, в последние месяцы их замечают по всему миру, отмечает телеканал.

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Теги
Атлантический океан кокаин наркотики подлодка Португалия
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