В Газе заявили о наркотиках в поставленном США гуманитарном грузе

В Газе заявили о найденных наркотиках в поставленной США в качестве помощи муке

В мешках с мукой, отправленных из США в сектор Газа, обнаружили наркотики, сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу правительства эксклава.



В правительстве утверждают, что в мешках с мукой, полученных из американских пунктов выдачи гуманитарной помощи обнаружили обезболивающее оксикодон, которое отпускают по рецепту. Власти региона предположили, что препарат оказался в гумпомощи не случайно.

«Возможно, что эти таблетки были намеренно измельчены или растворены в муке, что представляет собой прямое посягательство на общественное здравоохранение», — приводит издание сообщение пресс-службы Газы.



Власти, как уточняет Anadolu, также обвинили в инциденте Израиль и назвали случившиеся «мягким оружием в грязной войне против гражданского населения».

Читайте РБК в Telegram.