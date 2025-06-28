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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Газе заявили о наркотиках в поставленном США гуманитарном грузе

В Газе заявили о найденных наркотиках в поставленной США в качестве помощи муке
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В мешках с мукой, отправленных из США в сектор Газа, обнаружили наркотики, сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу правительства эксклава.

В правительстве утверждают, что в мешках с мукой, полученных из американских пунктов выдачи гуманитарной помощи обнаружили обезболивающее оксикодон, которое отпускают по рецепту. Власти региона предположили, что препарат оказался в гумпомощи не случайно.

«Возможно, что эти таблетки были намеренно измельчены или растворены в муке, что представляет собой прямое посягательство на общественное здравоохранение», — приводит издание сообщение пресс-службы Газы.

Власти, как уточняет Anadolu, также обвинили в инциденте Израиль и назвали случившиеся «мягким оружием в грязной войне против гражданского населения».

Трамп рассказал, в какой срок планирует добиться прекращения огня в Газе
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Ранее, 22 июня, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна приблизилась к достижению целей в Иране и Газе, при том, что Тель-Авив продолжит действовать в полную силу в рамках операций в этих регионах.

Нетаньяху также поставил условие, что война в секторе Газа может завершиться мгновенно, если палестинская группировка ХАМАС, которая удерживает власть в эксклаве, капитулирует, сложит оружие и освободит всех заложников. Он выразил готовность к мирным переговорам, включая обсуждение плана спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Сам Трамп 27 июня заявил о надежде добиться прекращения огня в Газе на следующей неделе. Для этого, по его словам, Соединенные Штаты направляют в сектор «много денег» и продовольствия.

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Теги
Полина Дуганова
Палестина наркотики Израиль США сектор Газа гуманитарная помощь мука
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