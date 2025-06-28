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Война Израиля и Ирана ,  
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Сенат США отклонил резолюцию демократов, ограничивающую полномочия Трампа

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Сенат США отклонил резолюцию Демократической партии, которая в случае ее принятия потребовала бы от президента Дональда Трампа получать одобрение Конгресса перед дальнейшими военными действиями против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, 53 сенатора выступили против, 47 — за. 

Резолюция, предложенная сенатором-демократом Тимом Кейном, опиралась на закон о военных полномочиях 1973 года. Он направлен на ограничение полномочий президента касательно вступления страны в вооруженный конфликт без согласия Конгресса. Белому дому потребовалось бы уведомить законодателей и получить одобрение Палаты представителей и Сената, прежде чем вооруженные силы США смогли бы предпринять дальнейшие военные действия, в частности, против Ирана.

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В ночь на 22 июня США ударили по ключевым ядерным объектам Ирана. Вскоре после бомбардировки лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер потребовал от Трампа объяснить, каким образом его решение нанести удары по ядерным объектам Ирана повлияет на безопасность Соединенных Штатов. По мнению Шумера, ни один президент не должен «в одностороннем порядке втягивать страну во что-то настолько серьезное, как война», не имея при этом ясной стратегии.

Трамп же в обращении к нации заявил, что удары по иранским ядерным объектам были масштабными и точными, а ключевые цели «целиком и полностью уничтожены». Он охарактеризовал атаку как «впечатляющий военный успех» и призвал Тегеран к заключению мира. Позднее Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем, который своими действиями поддержали Соединенные Штаты.

Трамп на пресс-конференции в Белом доме 27 июня не исключил нанесения новых ударов по Ирану при появлении данных об опасном уровне обогащения урана.

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Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Иран Израиль Сенат США США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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