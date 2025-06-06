В Германии подняли истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой
Два истребителя Eurofighter ВВС Германии были подняты в небо для сопровождения российского самолета Ил-20 над Балтикой, сообщило издание Focus со ссылкой на представителя бундесвера.
После обнаружения самолета НАТО подняло по тревоге дежурное звено ВВС Германии на авиабазе Росток-Лаге. В бундесвере утверждают, что российский Ил-20 не выходил на связь, а его путь пролегал в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
По данным Focus, это шестой схожий инцидент в этом году.
В конце марта ВВС Германии также подняли в небо два истребителя Eurofighter, после того как в воздушном пространстве страны был обнаружен российский самолет-разведчик Ил-20, сообщал Bild. Источники издания отмечали, что российский Ил-20М летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы диспетчеров. Некоторое время он летел в сопровождении двух истребителей, а затем сменил курс в направлении Калининградской области.
Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.
3 июня в Балтийском море начались военно-морские маневры сил НАТО Baltops 2025. Они проводятся в Балтийском море ежегодно с 1972 года. По информации ВМС США, в учениях принимают участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В московском метро произошла драка. Видео
В Киеве мобилизованные устроили бунт. Видео
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа
В Латвии депутата выгнали после фразы «русский язык — наш язык!» Видео
«Дикость». Союз журналистов прокомментировал обыски с кувалдой в Ura.ru
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов