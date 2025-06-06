В Германии подняли истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Истребитель Eurofighter (Фото: Alexander Koerner / Getty Images)

Два истребителя Eurofighter ВВС Германии были подняты в небо для сопровождения российского самолета Ил-20 над Балтикой, сообщило издание Focus со ссылкой на представителя бундесвера.

После обнаружения самолета НАТО подняло по тревоге дежурное звено ВВС Германии на авиабазе Росток-Лаге. В бундесвере утверждают, что российский Ил-20 не выходил на связь, а его путь пролегал в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

По данным Focus, это шестой схожий инцидент в этом году.

В конце марта ВВС Германии также подняли в небо два истребителя Eurofighter, после того как в воздушном пространстве страны был обнаружен российский самолет-разведчик Ил-20, сообщал Bild. Источники издания отмечали, что российский Ил-20М летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы диспетчеров. Некоторое время он летел в сопровождении двух истребителей, а затем сменил курс в направлении Калининградской области.

Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

3 июня в Балтийском море начались военно-морские маневры сил НАТО Baltops 2025. Они проводятся в Балтийском море ежегодно с 1972 года. По информации ВМС США, в учениях принимают участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники.