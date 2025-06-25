Премьер Канады заявил, что страна не планирует вступать в ЕС

Премьер Канады Марк Карни заявил, что его страна не планирует вступать в ЕС

Марк Карни (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не планирует вступать в Европейский союз. Так он ответил на вопрос журналиста, который напомнил Карни, что премьер-министр называл Канаду «самой европейской» из неевропейских стран. Его слова передает CBC News.

«Короткий ответ: нет, мы не планируем идти по этому пути. Но многое из того, что вы озвучили, мне близко. То, что Канада — наиболее европейская среди неевропейских стран, связано не столько с историческим происхождением, сколько с системой ценностей: свободой, демократией, солидарностью», — сказал Карни на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

Он также отметил, что Канада стремится к более тесному партнерству с ЕС.

Ранее на саммите НАТО Канада и ЕС подписали широкомасштабный оборонный пакт. В частности, соглашение открывает канадским компаниям возможность принять участие в программе наращивания военного потенциала ЕС ReArm Europe. Кроме того, Канада и ЕС договорились расширить сотрудничество в области морской безопасности, кибербезопасности и других угроз, а также объединить усилия по борьбе с дезинформацией.

На последующей пресс-конференции Карни охарактеризовал Канаду как «самую европейскую из неевропейских стран», которая «в первую очередь ориентируется на Европейский союз».

Позже глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях саммита в комментарии Bloomberg заявила, что Канада может присоединиться к ЕС, поскольку граничит с континентом по Арктике.

«Мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. <...> Но есть небольшая проблема — они географически находятся не в Европе. Но на это у них был простой ответ: Арктика. Мы граничим с ними по Арктике. Так что кто знает?» — ответила она.

Саммит НАТО проходил в Гааге 24–25 июня. Главным его итогом стало то, что страны — члены альянса договорились взять на себя обязательство по доведению расходов на оборону до 5% ВВП.