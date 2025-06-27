Трамп — Ирану: с медом можно добиться большего, чем с уксусом

Трамп дал совет Ирану по поводу меда и уксуса

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, говоря о возвращении Ирана в мировое сообщество, посоветовал руководству страны выбрать «мед», а не уксус.

«Я хотел бы, чтобы руководство Ирана поняло: с медом добьешься гораздо большего, чем с уксусом. МИР!!!», — заявил американский президент.

По мнению Трампа, Иран должен вернуться «в русло мирового порядка, иначе все станет только хуже».

Президент США отметил негативные последствия нынешней политики страны: «Они всегда такие злые, враждебные и несчастные — и что это им дало? Выжженная, разбомбленная страна, без будущего, с разгромленной армией, рухнувшей экономикой и СМЕРТЬЮ повсюду».

Трамп заявил, что уже работал над отменой санкций против Ирана, но из-за иранских «заявлений, полных гнева, ненависти и отвращения», он прекратил это делать.

Военные действия между Израилем и Ираном длились с 13 по 24 июня. ЦАХАЛ начал операцию против Ирана, предполагая, что страна близка к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг заявление Израиля, но начал наносить удары по стране в ответ.

В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. На следующий день Тегеран атаковал американскую военную базу в Катаре.

До войны США и Иран вели переговоры о новой ядерной сделке.

Президент Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, обе страны подтвердили это. Американский президент утверждает, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Иранский МИД подтвердил, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены».