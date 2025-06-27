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Общество ,  
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По факту падения за борт ребенка с катера в Химках возбудили дело

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в подмосковных Химках, где пятилетний мальчик выпал из катера. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России.

«Следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают установление обстоятельств инцидента.

Пятилетний мальчик выпал из катера в Химках
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Московской области

По версии следствия, днем 27 июня 2025 года пятилетний мальчик выпал за борт при столкновении катера с берегом. Малыш находился на судне без спасательного жилета, уточнили в СК.

«Происшествие случилось в квартале Терехово городского округа Химки. Капитан маломерного судна при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок. Организованы поиски», — сообщили в МЧС.

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Теги
Александра Озерова
МЧС уголовное дело катер Следственный комитет
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