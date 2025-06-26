«Папочка дома». Видео с Трампом после возвращения в США с саммита НАТО

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Белый дом опубликовал видео с возвращением президента Дональда Трампа в США после саммита НАТО в Нидерландах. В ролике с подписью «Папочка дома» звучит песня Hey Daddy американского певца Ашера.

Слово «папочка» (daddy) произнес на саммите альянса генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Трамп на конференции сравнил воюющие стороны — Израиль и Иран — с «двумя детьми на школьном дворе». Рютте вмешался, приведя свою аналогию. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», — сказал он.

Генсек НАТО позже объяснял, что не прямо называл Трампа «папочкой», а использовал термин в контексте вопроса о том, останутся ли США в НАТО. «И я сказал, что это немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Ты все еще в нашей семье?»

Трампа журналисты отдельно спрашивали на саммите про то, как его сравнили с «папочкой». Президент США пошутил, что нравится Рютте, а если это не так, вернется и «отшлепает» его.