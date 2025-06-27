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В Ижевске из-за разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС

В Ижевске ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковка
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На реке Старковка в Ижевске произошел разлив нефтепродуктов, в городе введен режим ЧС, сообщает администрация Ижевска на своем сайте.

По сообщению властей, площадь разлива нефтепродуктов составляет 640 кв. м, специалисты установили заграждение рядом с запрудой, где находится маслянистое пятно. Такое же сооружение планируют возвести выше по течению, чтобы определить место выпуска нефтепродуктов в реку.

На время проведения работ и до особого распоряжения в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента.

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21 июня 2025 года на реке Енисей произошел второй за месяц выброс нефтепродуктов. Разлив произошел при подготовке к подъему затонувшего судна.

«Со вчерашнего вечера всю ночь и до настоящего момента спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработке акватории жидким и сухим сорбентом», — сообщил глава Казачинского района Красноярской области Юрий Озерских.

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Теги
Александра Озерова
Ижевск нефть разлив нефти режим ЧС
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