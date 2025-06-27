В Ижевске из-за разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС
На реке Старковка в Ижевске произошел разлив нефтепродуктов, в городе введен режим ЧС, сообщает администрация Ижевска на своем сайте.
По сообщению властей, площадь разлива нефтепродуктов составляет 640 кв. м, специалисты установили заграждение рядом с запрудой, где находится маслянистое пятно. Такое же сооружение планируют возвести выше по течению, чтобы определить место выпуска нефтепродуктов в реку.
На время проведения работ и до особого распоряжения в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента.
21 июня 2025 года на реке Енисей произошел второй за месяц выброс нефтепродуктов. Разлив произошел при подготовке к подъему затонувшего судна.
«Со вчерашнего вечера всю ночь и до настоящего момента спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработке акватории жидким и сухим сорбентом», — сообщил глава Казачинского района Красноярской области Юрий Озерских.
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