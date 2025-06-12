В трех районах Красноярского края ввели ЧС из-за разлива топлива

Режим ЧС межмуниципального уровня ввели в трех районах Красноярского края после разлива топлива на Енисее, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

Особый режим действует на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов, уточнил Озерских.

«Сегодня в ликвидации участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Численность группировки спасателей накануне вновь была увеличена», — написал глава района.

11 июня специалисты обработали сорбентами 4,8 км берега и 3,6 тыс. кв. м воды. Из реки откачали 2 куб. м воды, содержащей нефтепродукты. На месте ЧП установили плавучие заграждения на расстоянии 270 м, чтобы ограничить распространение нефтяного пятна, отметил Озерски.

9 июня на Енисее произошла авария с теплоходом, буксировавшим две неуправляемые баржи, — он получил пробоину и повреждение рулевого управления в результате удара о Казачинский порог. Топливный бак судна также был поврежден, в Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что в результате ЧП произошел разлив дизтоплива.

По словам Озерских, в реку вылилось 30 т продукта. Нефтяное пятно достигло берегов Пискуновки и Момотово.