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В Петербурге депутат стал третьим фигурантом дела о взятке на ₽14,7 млн

В Петербурге депутат стал третьим фигурантом дела о взятке на ₽14,7 млн
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В Санкт-Петербурге задержали депутата заксобрания от партии «Единая Россия» Олега Милюту, он стал третьим фигурантом дела о взятке на 14,7 млн руб., сообщило ГСУ СК по городу в телеграм-канале.

Накануне правоохранители задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и главу местной администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно по делу о взятке в особо крупном размере. Им предъявили обвинение.

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Депутата Милюту задержали «после передачи очередной части взятки», уточнили в СК. Во время обыска у него обнаружили денежные средства.

«Он [Милюта] входил в преступную схему совместно с Логвиненко и Кохно по получению через посредника взяток от директора коммерческой организации, осуществляющей работы по благоустройству на территории Колпинского района», — говорится в сообщении ведомства.

Милюте 56 лет. С 2004 по 2021 год он был депутатом Колпино, с 2018 года возглавлял муниципалитет. В 2021 году он был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Логвиненко возглавила администрацию Колпинского района в апреле 2022 года. Ранее она была заместителем главы районной администрации. Логвиненко также является секретарем Колпинского районного отделения «Единой России».

Кохно назначили главой администрации муниципального образования Колпино в октябре 2024 года.

Правоохранители завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

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Теги
Полина Минаева
Санкт-Петербург уголовное дело взятка коррупция Следственный комитет
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