В Петербурге задержали главу района по делу о взятке
В Санкт-Петербурге по подозрению в коррупции задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и главу местной администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.
По данным следователей, Логвиненко и Кохно с декабря 2024 года по июнь этого года через посредника получили взятку от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству в Колпино «за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ». Ее сумма составила не менее 9,2 млн руб., сообщил СК. По информации 78.ru, размер взятки составил 40 млн руб.
Правоохранители решают вопрос о предъявлении чиновникам обвинения и избрании меры пресечения. Также следователи устанавливают других причастных к совершению преступления.
Против Логвиненко и Кохно завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Логвиненко возглавляет Колпинский район с 2022 года. Также она является районным секретарем «Единой России».
«Фонтанка» со ссылкой на собеседника в законодательном собрании сообщила, что в ФСБ оказался еще и депутат Олег Милюта — он раньше возглавлял Колпино. Однако его статус по делу неясен.
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