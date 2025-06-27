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Политика ,  
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Посол ФРГ вышел за кофе через 10 минут после приезда по вызову в МИД

Александер Ламбсдорф в продуктовом магазине в Москве после посещения МИД РФ, 27 июня 2025 года
Александер Ламбсдорф в продуктовом магазине в Москве после посещения МИД РФ, 27 июня 2025 года (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Глава немецкого посольства в Москве Александер Ламбсдорф пошел за кофе в супермаркет через 10 минут после того, как по вызову приехал в МИД России, сообщил ТАСС в 15:04 мск.

В МИД Ламбсдорфа вызвали, чтобы объявить об ответных мерах на преследование журналистов из России.

Источник агентства сказал, что немецкий дипломат ненадолго ушел из дипломатического ведомства, так как «пошел искать переводчика».

В 15:27 «РИА Новости» сообщили, что посол ФРГ вернулся в здание министерства, там он планирует поговорить с официальным представителем Марией Захаровой.

Посла Германии вызвали в МИД России из-за преследования журналистов
Политика
Александер Ламбсдорф

Накануне, 26 июня, Захарова заявила, что Ламбсдорфа вызовут в связи с систематическим произволом против российских журналистов в Германии.

В пятницу, 27 июня, Захарова привела слова канцлера Фридриха Мерца о том, что тот не может «оценить вызов в МИД посла Германии в России», так как не знает причин. Захарова ответила, что до Мерца, вероятно, не донесли данное ранее МИД России объяснение, так как не смогли его перевести. «Как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком», — написала Захарова.

Ранее в июне немецкие полицейские пришли в квартиру главы «России сегодня» в Германии Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у его жены и семилетней дочери. По словам журналиста, власти заподозрили, что семья может скрыться, вместо того чтобы «выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа». Захарова тогда заявила, что Россия выберет кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры.

Кроме того, в ноябре Берлин не продлил вид на жительство трем российским журналистам и одному гражданина России, связанному с медиагруппой «Россия сегодня». Миграционное немецкое ведомство обвинило RT в дезинформации и пропаганде.

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Софья Полковникова
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