Архиепископ Аджапахян пообещал добровольно прийти в СК Армении

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Архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян, которого обвиняют в призывах к захвату власти в Армении, сам отправится в Следственный комитет, заявил журналистам его адвокат Ара Зограбян, его цитирует «Новости Армения».

«Мы сами явимся в Следственный комитет, чтобы принять участие в следственных действиях», — рассказал Зограбян.

Аджапахян попросил собравшихся, которые ранее не допустили его задержания, позволить ему явиться к следователям. «Главная цель духовенства — победить в этой битве. Я не прячусь за вашими спинами», — добавил он.

Аджапахян решил пешком дойти из Эчмиадзина, административного центра ААЦ, до Следственного комитета, после того как граждане отказались его отпускать, пишет News.am.



«Не позволили ехать на машине, иду пешком», — сообщил архиепископ окружившим его журналистам.

Ранее в отношении Аджапахяна в Армении возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к узурпации власти.

Утром 27 июня силовики пришли в резиденцию Аджапахяна с обысками, однако самого епископа там не оказалось. Тогда сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) отправились в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, поскольку архиепископ собирался принять там участие в собрании.

Уже в резиденции между силовиками и священниками начались потасовки. Аджапахян сообщил, что готов поехать с силовиками. Однако протестующим удалось отбить архиепископа и не допустить его задержания. На них возбудили уголовное дело.

С середины июня обострился конфликт между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и премьер-министром Армении Николом Пашиняном после того, как он обвинил главу ААЦ Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее. До этого власти Армении и церковь находились в конфликте из-за имущественных прав последней.