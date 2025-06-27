В Брянской области ввели штрафы за склонение к абортам

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Брянской области депутаты региональной думы законодательно закрепили административную ответственность за склонение к аборту, сообщает пресс-служба регионального заксобрания в телеграм-канале. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Теперь за склонение к искусственному прерыванию беременности будут накладывать штраф. Для обычных граждан он будет составлять от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 30 тыс. и для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Во многих регионах России уже ввели аналогичные законы.

Например, более суровое наказание действует в Крыму — там за склонение женщины к абортам для юридических лиц предусмотрен административный штраф в размере до 500 тыс. руб.

Подобные нормы уже вступили в силу в 20 регионах страны.