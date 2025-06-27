 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Брянской области ввели штрафы за склонение к абортам

Дума Брянской области ввела штрафы за склонение к абортам
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Брянской области депутаты региональной думы законодательно закрепили административную ответственность за склонение к аборту, сообщает пресс-служба регионального заксобрания в телеграм-канале. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Теперь за склонение к искусственному прерыванию беременности будут накладывать штраф. Для обычных граждан он будет составлять от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 30 тыс. и для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

В Петербурге во втором чтении приняли закон о запрете склонения к абортам
Общество
Здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Во многих регионах России уже ввели аналогичные законы.

Например, более суровое наказание действует в Крыму — там за склонение женщины к абортам для юридических лиц предусмотрен административный штраф в размере до 500 тыс. руб.

Подобные нормы уже вступили в силу в 20 регионах страны.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Брянская область Брянск аборт запрет абортов законы штраф
Материалы по теме
Где ввели штрафы за склонение к абортам. Карта
Политика
В Петербурге во втором чтении приняли закон о запрете склонения к абортам
Общество
Брянские депутаты приняли закон о запрете склонения к абортам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
Биткоин составил 40% ВВП гималайского королевства Бутан. Каковы причины Крипто, 14:22
За операцию с потерей зрения хирургу дали 11 месяцев колонии-поселения Общество, 14:19
Дипломат назвал вариант ответа на закрытие консульства России в Кракове Политика, 14:13
В Брянской области ввели штрафы за склонение к абортам Политика, 14:11
5 способов превратить зависть в карьерное преимущество — Fast CompanyПодписка на РБК, 14:05
Импортер Jaguar и Land Rover рассказал о потребительском экстремизме в России Авто, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Пенсионерка в Тулуне облила зеленкой офис банка. Видео Общество, 13:57
Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века Недвижимость, 13:55
На бывшем заводе Volkswagen начнут выпускать автомобили Tenet Авто, 13:55
Впервые в истории в топ-10 рейтинга FIDE не будет российских шахматистов Спорт, 13:50
Задержан студент, угрожавший с оружием проректору Гнесинки Общество, 13:46
Infiniti представил обновленный QX60 Авто, 13:45
Сюрприз от Месси и учителя. Главные сенсации клубного чемпионата мира Спорт, 13:43