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«Яндекс» перенес открытие новой штаб-квартиры из-за задержек

Открытие новой штаб-квартиры «Яндекса» в Москве перенесено на 2028 год
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Строительство нового офиса «Яндекса» в Москве завершится только в четвертом квартале 2025 года, а его открытие перенесено на 2028 год, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«По независящим от нас причинам открытие нового офиса «Яндекса» в Москве задерживается», — говорится в сообщении компании.

Как выглядит новая штаб-квартира «Яндекса» за 1,5 года до открытия
Фотогалерея 

Новый офисный комплекс «Яндекса» возводится на юго-западе Москвы на месте бывшей гостиницы «Корстон». Согласно проекту, общая наземная площадь здания составит около 162 тыс. кв. м. Архитектурный ансамбль будет включать три разновысотных корпуса (максимальная высота — 75 м), объединенных центральным атриумом с прозрачной крышей.

В ноябре 2023 года на объекте строительства были полностью завершены монолитные работы, строители приступали к монтажу фасадов и отделке помещений, рассказывал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Яндекс» приобрел участок земли площадью 4 га в конце 2018 года. В 2021-м был подписан контракт о строительстве с турецкой компанией Enka.

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