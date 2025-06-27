«Яндекс» перенес открытие новой штаб-квартиры из-за задержек
Строительство нового офиса «Яндекса» в Москве завершится только в четвертом квартале 2025 года, а его открытие перенесено на 2028 год, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
«По независящим от нас причинам открытие нового офиса «Яндекса» в Москве задерживается», — говорится в сообщении компании.
Новый офисный комплекс «Яндекса» возводится на юго-западе Москвы на месте бывшей гостиницы «Корстон». Согласно проекту, общая наземная площадь здания составит около 162 тыс. кв. м. Архитектурный ансамбль будет включать три разновысотных корпуса (максимальная высота — 75 м), объединенных центральным атриумом с прозрачной крышей.
В ноябре 2023 года на объекте строительства были полностью завершены монолитные работы, строители приступали к монтажу фасадов и отделке помещений, рассказывал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Яндекс» приобрел участок земли площадью 4 га в конце 2018 года. В 2021-м был подписан контракт о строительстве с турецкой компанией Enka.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года