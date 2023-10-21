Как выглядит новая штаб-квартира «Яндекса» за 1,5 года до открытия

Изначально земельный участок, купленный «Яндексом» под новую штаб-квартиру, имел адрес ул. Косыгина, 15, на нем находилось здание гостиницы «Корстон» (бывшая «Орленок»). Площадка была куплена за $145 млн без учета НДС.

Архитектором проекта здания новой штаб-квартиры Яндекса является лондонское архитектурное бюро PLP Architecture во главе с Ли Полисано. «Яндекс» представил проект в середине 2020 года. Здание штаб-квартиры будет сопоставимо по высоте с гостиницей «Корстон», демонтаж которой начался в августе того же года. Генеральный подрядчик объекта турецкая ENKA в конце 2021-го сообщила, что стоимость контракта составляет €500 млн без учета НДС. Девелопером проекта выступает компания MR Group, строительный контроль осуществляет DC Group. Общая площадь офисного комплекса составляет 262 тыс. кв. м. Здание получит новый адрес ул. Академика Зельдовича, 1.

«Яндекс» планирует закончить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию в 2024 году. Завершение этапа отделки и переезд сотрудников, как уточнил РБК представитель компании, намечены на середину 2025-го. По его словам, заливка всех бетонных перекрытий была выполнена еще в августе, а полностью бетонные работы по объекту были завершены в начале октября. Сейчас ведется монтаж элементов фасада здания и конструкций кровли, а в ноябре начнется монтаж ее покрытий. Полностью закрыть контур здания планируется весной следующего года.

Наземная часть штаб-квартиры объединяется в единый комплекс тремя разновысотными офисными крыльями, выполненными из бетона, и центральным атриумом, сделанным из стальных конструкций. Со стороны соседней ул. Анучина, где стоят жилые дома, здание будет 12-13 этажным, а со стороны ул. Косыгина — 15-этажным.

С западной стороны к зданию прилегает парк Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах, с восточной — каштановая роща, которую «Яндекс» планирует благоустроить. На первых трех этажах штаб-квартиры расположится общественное пространство с рестораном, фудхоллом, аптекой, салоном красоты и сервисами бытовых услуг — все эти объекты будут доступны для местных жителей. Здесь же будет музей «Яндекса», две большие аудитории для различных мероприятий, а также классы для студентов Школы анализа данных. Желающие пройти из Дворца пионеров в каштановую рощу или на улицу Косыгина смогут сделать это напрямую через здание.