Как выглядит новая штаб-квартира «Яндекса» за 1,5 года до открытия
В середине 2025 года «Яндекс» рассчитывает перевезти сотрудников в новую штаб-квартиру, расположенную на пересечении улиц Косыгина и Анучина. Компания приобрела участок земли размером в 4 га в конце 2018 года, а в конце 2021-го подписала контакт о строительстве с турецкой Enka. В октябре этого года были закончены бетонные работы, по приглашению компании РБК прогулялся по стройке. О том, как сейчас выглядит здание и что оно из себя должно представлять в будущем — в галерее РБК
Изначально земельный участок, купленный «Яндексом» под новую штаб-квартиру, имел адрес ул. Косыгина, 15, на нем находилось здание гостиницы «Корстон» (бывшая «Орленок»). Площадка была куплена за $145 млн без учета НДС.
Архитектором проекта здания новой штаб-квартиры Яндекса является лондонское архитектурное бюро PLP Architecture во главе с Ли Полисано. «Яндекс» представил проект в середине 2020 года. Здание штаб-квартиры будет сопоставимо по высоте с гостиницей «Корстон», демонтаж которой начался в августе того же года. Генеральный подрядчик объекта турецкая ENKA в конце 2021-го сообщила, что стоимость контракта составляет €500 млн без учета НДС. Девелопером проекта выступает компания MR Group, строительный контроль осуществляет DC Group. Общая площадь офисного комплекса составляет 262 тыс. кв. м. Здание получит новый адрес ул. Академика Зельдовича, 1.
«Яндекс» планирует закончить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию в 2024 году. Завершение этапа отделки и переезд сотрудников, как уточнил РБК представитель компании, намечены на середину 2025-го. По его словам, заливка всех бетонных перекрытий была выполнена еще в августе, а полностью бетонные работы по объекту были завершены в начале октября. Сейчас ведется монтаж элементов фасада здания и конструкций кровли, а в ноябре начнется монтаж ее покрытий. Полностью закрыть контур здания планируется весной следующего года.
Наземная часть штаб-квартиры объединяется в единый комплекс тремя разновысотными офисными крыльями, выполненными из бетона, и центральным атриумом, сделанным из стальных конструкций. Со стороны соседней ул. Анучина, где стоят жилые дома, здание будет 12-13 этажным, а со стороны ул. Косыгина — 15-этажным.
С западной стороны к зданию прилегает парк Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах, с восточной — каштановая роща, которую «Яндекс» планирует благоустроить. На первых трех этажах штаб-квартиры расположится общественное пространство с рестораном, фудхоллом, аптекой, салоном красоты и сервисами бытовых услуг — все эти объекты будут доступны для местных жителей. Здесь же будет музей «Яндекса», две большие аудитории для различных мероприятий, а также классы для студентов Школы анализа данных. Желающие пройти из Дворца пионеров в каштановую рощу или на улицу Косыгина смогут сделать это напрямую через здание.
В офисных крыльях, как одна из «фишек» проекта, будет много архитектурного бетона — колонны, стены и кессонные перекрытия. На ощупь он гладкий как мрамор. Диагональная сетка кессонных перекрытий визуально «разбивает» пространство этажа. Также, по задумке архитекторов, основная часть кессоннов должна быть закрыта деревянными панелями, но окончательно этот вопрос еще не решен, поскольку после заливки перекрытий оказалось, что бетонные кессоны сами по себе имеют интересный внешний вид.
Руководит проектом со стороны «Яндекса» Евгений Алешин, который, с его слов, пришел на него еще на стадии поиска участка под строительство и закрытия сделки по покупке «Корстона».
Для турецкой ENKA, как отмечает Алешин, проект знаковый: «Строительство штаб-квартиры «Яндекса» для них — подтверждение своего статуса как первоклассного генподрядчика, поэтому уровень внимания со стороны всей команды ENKA как в части разработки рабочей документации, так и в части строительства, максимальный». Достаточно большая часть строительных материалов, которые используются на стройке, привезены из Турции — например, все стальные конструкции, в том числе для центрального хаба, и опалубка для заливки кессонных перекрытий. Ситуации с пандемией, а затем специальной военной операцией не повлияли на концепцию и качество проекта, но существенно поменяли состав поставщиков оборудования. «Стройка, безусловно, сильно изменилась по вендорам, но без ущерба качеству проекта», — рассказал Евгений Алешин. Срок сдачи объекта, по его словам, остался неизменным — 2024 год, и сам проект будет реализован в первоначальной идее.
В здании применяется уникальное конструктивное решение на крыше. Она будет иметь сложную, необычную форму, что, по задумке архитекторов, «создаст динамичное восприятие здания со стороны, которое должно меняться в зависимости, например, от времени суток и климатический условий». Кроме того, частично на форму крыши повлияла необходимость размещения под ней в верхней части офисных крыльев инженерного оборудования. В конструкции крыши предусмотрены большие пролеты до 50 м и балки высотой до 2 м, для монтажа которых на строительной площадке использовался специальный кран грузоподъемностью 800 т.
В центральном хабе в атриуме будет «зеленая стена» на всю высоту здания, а на крыше здания будет расположена открытая терраса. Еще одна терраса будет опоясывать все здание на разных уровнях с 11 по 15 этажи. С нее в одну из сторон открывается вид на РАН, а также офис конкурирующей экосистемы — Сбербанка, расположенный на ул. Вавилова. Предполагается, что круговую террасу можно будет использовать и в холодное время года — высокое ограждение защитит от осадков, будет подогреваемый пол, в том числе для того, чтобы решить проблему со снегом зимой. Дополнительно на западной стороне фасада будут располагаться несколько террас-балконов с раздвижным остеклением.
Фасад будет сделан из стекла и металлических панелей. Каждый четный этаж здания «неполный», то есть немного не доходит до фасада. Такая задумка архитектора в сочетании с большими атриумами и световыми фонарями на крыше позволит солнечному свету лучше проникать в офис. В отдельных частях здания смонтированы временные мокапы фасадов, которые затем разберут, а в других уже ведется монтаж основных элементов фасада.
Еще одна особенность здания — большое количество лестниц, связывающих этажи, а также переходных мостов между корпусами, чтобы сотрудники могли быстрее добраться из одной части офиса в другую.
В здании будет более 50 пассажирских лифтов, чтобы время их ожидания не превышало 30 сек., и отдельные грузовые лифты.
Еще одна «фишка» проекта — система замещающей вентиляции, из-за которой на этажах пришлось предусмотреть фальшпол высотой 65 см. В такой системе охлаждающий воздух с низкой скоростью раздается из-под пола непосредственно в рабочую зону помещения, то есть готовый воздух движется только снизу вверх. В результате происходит замещение воздуха, а не его смешивание. Такая система вентиляции, по словам представителя «Яндекса», обеспечивает в разы больше воздуха на человека, чем необходимо по действующим нормативам. Кроме того, она позволяет равномерно подавать готовый воздух с комфортной температурой и влажностью, с низкой скоростью и без шума.
Помимо ресторанов и кафе в общественной зоне на первых этажах в офисной зоне для сотрудников на верхних этажах будут расположены несколько столовых, более 50 кофе-поинтов, а на 15 этаже — ресторан.
Под землей располагаются три этажа парковки, которая сможет вместить до 1500 автомобилей; также будут предусмотрены отдельные места для мотоциклов и велосипедов. Один из этажей парковки практически готов. На нем уже тестируется навигация — картинки, по которым сотрудник будет запоминать, что оставил машину, например, «возле лося».
Над парковкой на двух подземных этажах будут располагаться инженерные помещения и спортивный комплекс для сотрудников — с 25-метровым бассейном, большим спортзалом для баскетбола, волейбола, мини-футбола и сквоша, а также тренажерным залом и студиями для йоги, пилатеса и других занятий.
На момент покупки участка на Косыгина в московских офисах «Яндекса» работало около 6,5 тыс. сотрудников — основная часть в нынешней штаб-квартире в деловом квартале «Красная Роза» на ул. Льва Толстого. С началом пандемии компания перевела сотрудников на режим удаленки, но в марте 2023-го попросила, чтобы они ходили в офисы 2-3 дня в неделю в гибридном режиме. Причем сотрудники могут на выбор работать как из российских офисов, так и из одного из международных хабов в Армении, Казахстане, Сербии и Турции. На конец апреля 2023-го в компании было около 21 тыс. сотрудников. При этом помимо новой штаб-квартиры у «Яндекса» в Москве будут работать и другие офисы.
Как ранее объясняли в «Яндексе», в этом районе начиналась история компании: в съемной квартире в «сталинке» на площади Гагарина размещалась основанная Аркадием Воложем компания «Аркадия»; в Институте общей генетики на улице Губкина снимала помещение компания CompTek, из которой вырос «Яндекс», а Вычислительный центр РАН на улице Вавилова, куда компания в составе 60 человек въехала в 2001 году, был первым настоящим офисом и первым дата-центром.
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