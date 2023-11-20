Власти Москвы оценили готовность штаб-квартиры «Яндекса»

Строительство новой штаб-квартиры «Яндекса» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Неподалеку от Воробьевых гор продолжается возведение новой штаб-квартиры «Яндекса». К настоящему моменту на объекте полностью завершены монолитные работы, строители приступили к монтажу фасадов и отделке помещений. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас идет работа по устройству перегородок и отделка подземной части. Одновременно специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем и прокладкой наружных сетей, в ближайшее время планируется приступить к устройству кровли здания, отделке помещений надземной части, а также к монтажу лифтов и эскалаторов», — добавил Бочкарев. По его оценкам, общая готовность объекта сейчас составляет 41%, строительство идет в соответствии с графиком.

Планы разместить в Гагаринском районе столицы современную штаб-квартиру IТ-гигант «Яндекс» приоткрыл в 2018 году, когда выкупил участок земли площадью около 4 га с расположенной там гостиницей «Корстон». Само строительство продолжается уже более двух лет, завершить его планируется к середине 2025 года.

Общая площадь здания составит 262 тыс. кв. м, однако сами офисы займут менее половины пространства. Остальное — рестораны и кафе, аудиторные залы, учебные классы, музей и другая общественная и образовательная инфраструктура.