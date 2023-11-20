 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Власти Москвы оценили готовность штаб-квартиры «Яндекса»

Сюжет
Новости Москвы
Строительство новой штаб-квартиры&nbsp;&laquo;Яндекса&raquo;
Строительство новой штаб-квартиры «Яндекса» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Неподалеку от Воробьевых гор продолжается возведение новой штаб-квартиры «Яндекса». К настоящему моменту на объекте полностью завершены монолитные работы, строители приступили к монтажу фасадов и отделке помещений. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас идет работа по устройству перегородок и отделка подземной части. Одновременно специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем и прокладкой наружных сетей, в ближайшее время планируется приступить к устройству кровли здания, отделке помещений надземной части, а также к монтажу лифтов и эскалаторов», — добавил Бочкарев. По его оценкам, общая готовность объекта сейчас составляет 41%, строительство идет в соответствии с графиком.

Планы разместить в Гагаринском районе столицы современную штаб-квартиру IТ-гигант «Яндекс» приоткрыл в 2018 году, когда выкупил участок земли площадью около 4 га с расположенной там гостиницей «Корстон». Само строительство продолжается уже более двух лет, завершить его планируется к середине 2025 года.

Как выглядит новая штаб-квартира «Яндекса» за 1,5 года до открытия
Фотогалерея 

Общая площадь здания составит 262 тыс. кв. м, однако сами офисы займут менее половины пространства. Остальное — рестораны и кафе, аудиторные залы, учебные классы, музей и другая общественная и образовательная инфраструктура.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Яндекс Москва Строительство Андрей Бочкарев Воробьевы горы штаб-квартира
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 16:50
Экс-главе района Подмосковья дали 18 лет по делу о преступном сообществе Общество, 17:23
Bloomberg предсказал приток на рынок спотовых биткоин-ETF до $100 млрд Крипто, 17:19
Доходы от продажи билетов на Кубок Азии пойдут на помощь Палестине Спорт, 17:17
Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины Политика, 17:15
В Думе предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством Политика, 17:13
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 17:13
Как новые медиа кардинально изменят закон «О рекламе» Пресс-релиз, 17:08
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
В США допустили существенную задержку поставок F-16 на Тайвань Политика, 17:01
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 17:01
Суд в Испании заменил Шакире тюремный срок штрафом Общество, 16:58
Россия выразила Финляндии протест из-за закрытия погранпунктов Политика, 16:56
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 16:52
Невыгодно и опасно: развенчиваем главные мифы об оплате по QR-кодам Тренды, 16:51
Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба» Политика, 16:51