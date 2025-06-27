Армянскому ахиепископу Аджапахяну стало плохо во время задержания

Архиепископу Микаэлу Аджапахяну стало плохо во время того, как сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении пытались задержать его в резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине. Об этом сообщает армянский телеграм-канал «Национальный фронт».

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Утром 27 июня силовики нагрянули в резиденцию Аджапахяна с обысками, однако самого епископа там не оказалось. Тогда сотрудники СНБ отправились в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, поскольку архиепископ собирался принять там участие в собрании.

Ранее в отношении Аджапахяна возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к узурпации власти.

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