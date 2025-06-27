Wildberries отменила обязательство для продавцов стать клиентом ее банка
При регистрации новые продавцы Wildberries не будут обязаны открывать счет в Вайлдберриз Банке, компания отменила правило после предостережения ФАС, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.
В Wildberries отметили, что изучили предупреждение ФАС, а также обратную связь от продавцов на маркетплейсе насчет обязательного открытия счета в банке Wildberries при первичной регистрации продавцов. Благодаря такому условию Wildberries могла проверять новых контрагентов, например на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.
Теперь же компания продолжит проверять продавцов-дебютантов на стороне Вайлдберриз Банка, однако те не должны будут открывать счет. Ради безопасных отношений между Wildberries и продавцами платформы «останется требование к более тщательной проверке», сказали в компании.
Двумя днями ранее, 25 июня, ФАС выписала маркетплейсу предупреждение, после того как тот опубликовал на сайте сообщение о новом правиле для регистрации продавцов. Требование стать клиентом Вайлдберриз Банка должно было начать действовать с 30 июня. Кроме того, ранее присоединившиеся продавцы также должны были открыть там счет.
По мнению ФАС, такое требование может нарушать закон о защите конкуренции.
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