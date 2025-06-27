Полиция задержала ученика коуча, учившего хватать женщин за попы

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Полицейские задержали одного из участников видео, на котором мужчины по советам коуча Алекса Лесли приставали к девушкам в центре Москвы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее от девушек начали поступать массовые жалобы, что к ним подходят мужчины, предлагают познакомиться, а получив отказ, начинают хватать за разные части тела.

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Задержанный родился в Тульской области в 1993 году, уточнила она.

Секс-коуч и тренер по соблазнению Лесли на одном из своих тренингов предложил последователям подходить к девушкам и предлагать интимную близость, а также брать «за задницы».

Двумя днями ранее, 25 июня, Следственный комитет России завел против блогера уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным следствия, блогер подстрекал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера». Свои слова он записал на видео.