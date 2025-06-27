Полиция задержала ученика коуча, учившего хватать женщин за попы
Полицейские задержали одного из участников видео, на котором мужчины по советам коуча Алекса Лесли приставали к девушкам в центре Москвы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее от девушек начали поступать массовые жалобы, что к ним подходят мужчины, предлагают познакомиться, а получив отказ, начинают хватать за разные части тела.
«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — написала Волк в своем телеграм-канале.
Задержанный родился в Тульской области в 1993 году, уточнила она.
Секс-коуч и тренер по соблазнению Лесли на одном из своих тренингов предложил последователям подходить к девушкам и предлагать интимную близость, а также брать «за задницы».
Двумя днями ранее, 25 июня, Следственный комитет России завел против блогера уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным следствия, блогер подстрекал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера». Свои слова он записал на видео.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года