В Циндао прошли переговоры министров обороны России и Китая

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Москва и Пекин продолжат укреплять двустороннее стратегическое партнерство в оборонной сфере, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Циндао. По словам Белоусова, дружественные отношения России и Китая «сохраняют восходящую динамику развития» по всем направлениям и находятся на «беспрецедентно высоком уровне».

«Ключевую роль в укреплении наших стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран» — цитирует ТАСС министра обороны России.

В Москве настроены на реализацию всех достигнутых договоренностей и рассчитывают на «тесное, плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами», в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметил Белоусов.

Дун Цзюнь в свою очередь подтвердил, что в ходе его встречи с российским коллегой «состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес».

Глава военного ведомства России прибыл в китайский Циндао для участия в совещании министров обороны государств — членов ШОС. Как сообщили в Минобороны, собравшиеся обсудят «актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации».

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян назвал Россию и Китай «доверительными друзьями, дружба которых прошла закалку, и надежными партнерами, поддерживающими друг друга». По его словам, Пекин и Москва должны продолжить координировать свои усилия на международных площадках, включая ШОС ради «более справедливого, рационального и процветающего многополярного мира».

На конец лета запланирован визит в Китай президента России Владимира Путина. Поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. В эти дни в китайском Тяньцзине пройдет саммит ШОС, в котором примет участие и российский лидер.