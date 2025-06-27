В Крыму задержали мужчину за сотрудничество с украинской разведкой

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / Global Look Press

Силовики пресекли деятельность жителя Крыма, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре полуострова и дислокации воинских частей. Его задержали, когда он пытался изъять из тайника больше 1 кг взрывчатки для последующего изготовления взрывного устройства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

Сотрудники спецслужб регулярно задерживают граждан, сотрудничающих с иностранной разведкой.

Например, 23 июня в Запорожской области задержали двух женщин за шпионаж в пользу Украины. Они собирали и передавали «украинской стороне» сведения о местах дислокации российских военных и военной техники.

Против женщин возбудили уголовное дело о госизмене.