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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму задержали мужчину за сотрудничество с украинской разведкой

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / Global Look Press

Силовики пресекли деятельность жителя Крыма, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре полуострова и дислокации воинских частей. Его задержали, когда он пытался изъять из тайника больше 1 кг взрывчатки для последующего изготовления взрывного устройства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

ФСБ показала допрос задержанной за сотрудничество с ВСУ
Политика

Сотрудники спецслужб регулярно задерживают граждан, сотрудничающих с иностранной разведкой.

Например, 23 июня в Запорожской области задержали двух женщин за шпионаж в пользу Украины. Они собирали и передавали «украинской стороне» сведения о местах дислокации российских военных и военной техники.

Против женщин возбудили уголовное дело о госизмене.

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Теги
Александра Озерова
Крым шпионаж ФСБ сотрудничество госизмена задержание
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