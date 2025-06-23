В Запорожской области двух женщин задержали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух местных жительниц за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщила РБК пресс-служба ведомства.
Задержанные, как следует из сообщения ФСБ, собирали и передавали «украинской стороне» сведения о местах дислокации российских военных и военной техники.
Следственный отдел УФСБ по региону возбудил против них уголовное дело по статье о государственной измене — ст. 275 УК России. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Раннее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянина, готовившего теракт против представителей власти по заданию спецслужб Украины.
В ведомстве рассказали, что подозреваемый изъял из схрона самодельное взрывное устройство для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации Херсонской области.
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