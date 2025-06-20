Путин заявил о потерях ЕС в €200 млрд из-за отказа от российского газа

Трансляция с выступлением Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейские государства потеряли около €200 млрд, потому что отказались от поставок российского газа, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ).

«Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже, кстати, Евростат тоже дает: ущерб еврозоны только от отказа на [российский] газ составил где-то около €200 млрд», — отметил глава государства.

Этот процесс сопровождается общим подъемом цен на газ, уточнил президент.

О том, что американский бизнес потерял более $300 млрд от ухода с российского рынка после начала военной операции на Украине, сообщил в феврале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В марте 2024 года Reuters, проанализировав отчеты бизнеса, написал, что иностранные компании, ушедшие из России, потеряли свыше $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов.