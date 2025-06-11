 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова назвала «явкой с повинной» слова главы СБУ о терактах в России

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Намеки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василя Малюка о подготовке новых терактов на территории России — это «явка с повинной», заявила представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.

«Это [слова главы СБУ о новых атаках] явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией. Но по методу реализации — это, конечно, терроризм», — сказала Захарова.

Представитель МИД назвала назвала организованные Украиной атаки «международным терроризмом», так как финансирование Киева, подчеркнула она, идет из-за рубежа. Тем не менее «юристы-правовики будут давать свою квалификацию» заявлениям подобным словам главы СБУ, сказала Захарова.

Ранее Малюк заявил, что спецслужба Украины готовится «удивить» Москву «новыми сюрпризами».

Агент СБУ прятал самодельную бомбу на кладбище в Севастополе
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Накануне, 10 июня, ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае. Там силовики задержали 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию СБУ.

До этого, 6 июня, издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщило, что Украина продолжает разработку «сложных операций» на территории России. WP отметило, что СБУ и ГУР «систематически работали» над такими операциями, в том числе над атаками на аэродромы и Крымский мост. Российские власти позднее подтвердили, что взрыв на мосту действительно был, но его конструкция не повреждена.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Мария Захарова СБУ Теракты Россия Украина Василий Малюк
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова заявила о прямом отказе Киева забирать тела своих военных
Политика
Захарова заявила о «клянчащем» ракеты Зеленском
Политика
Захарова задалась вопросом о решении Украины не принимать тела на обмен
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Инвестор польского футбольного клуба подавился и умер перед сделкой Спорт, 18:01
Соратник Тунберг рассказал о жестоком обращении с ней израильтян Политика, 18:00
Стратегии лидера: на ПМЭФ-2025 пройдет сессия о франчайзинге Франшизы, 17:59
В Польше гражданина задержали по подозрению в шпионаже в пользу России Политика, 17:56
«Авито» и РБК Франшизы проведут на ПМЭФ паблик-ток о франчайзинге Франшизы, 17:54
СК возбудил уголовное дело об ударе ВСУ по поселку Марьино Политика, 17:51
На заседании Совбеза оценили роль НЦ «Россия» в работе с молодежью Отрасли, 17:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Чернышенко пообещал подумать над льготами для проезда в детские лагеря Политика, 17:47
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Какие технологии будут определять развитие финтеха Отрасли, 17:43
На Bohnams выставят крупнейшую коллекцию виски одного владельца Вино, 17:42
Правительство Туска преодолело вотум недоверия Политика, 17:41
23–25 июня 2025 года в Москве состоится форум «Примаковские чтения» Пресс-релиз, 17:40
ЦБ поднял курс доллара на июньские выходные выше ₽79 Инвестиции, 17:39