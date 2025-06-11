Захарова назвала «явкой с повинной» слова главы СБУ о терактах в России

Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Намеки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василя Малюка о подготовке новых терактов на территории России — это «явка с повинной», заявила представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.



«Это [слова главы СБУ о новых атаках] явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией. Но по методу реализации — это, конечно, терроризм», — сказала Захарова.



Представитель МИД назвала назвала организованные Украиной атаки «международным терроризмом», так как финансирование Киева, подчеркнула она, идет из-за рубежа. Тем не менее «юристы-правовики будут давать свою квалификацию» заявлениям подобным словам главы СБУ, сказала Захарова.

Ранее Малюк заявил, что спецслужба Украины готовится «удивить» Москву «новыми сюрпризами».

Накануне, 10 июня, ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае. Там силовики задержали 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию СБУ.

До этого, 6 июня, издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщило, что Украина продолжает разработку «сложных операций» на территории России. WP отметило, что СБУ и ГУР «систематически работали» над такими операциями, в том числе над атаками на аэродромы и Крымский мост. Российские власти позднее подтвердили, что взрыв на мосту действительно был, но его конструкция не повреждена.