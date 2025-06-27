 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Чили самую сухую в мире пустыню Атакама засыпало снегом

Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом, сообщила в соцсети X пресс-служба обсерватории ALMA, расположенной на территории пустыни.

«Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х.

В опубликованном видеоролике представители обсерватории отметили, что это явление в Атакаме наблюдается впервые за десять лет.

ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) — это крупнейший в мире наземный радиотелескоп, расположенный в пустыне Атакама в Чили. Он состоит из 66 антенн и предназначен для наблюдений в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, позволяя изучать холодные области космоса, где формируются звезды и галактики.

Пустыня Атакама находится на западном побережье Южной Америки на территории Чили и занимает узкую полосу на побережье Тихого океана в Чили протяженностью около 1000 километров.

Тающий ледник в Норвегии задумали спасти, посыпав искусственным снегом
Общество

В октябре 2024 года в ООН заявили, что странам Южной Европы грозит опустынивание при глобальном потеплении более чем на три градуса по Цельсию.

По словам эксперта по изменению климата Джима Ски, глобальное потепление на три градуса по Цельсию может произойти к 2100 году. При этом Западная Европа и Великобритания, по его оценке, столкнутся к концу столетия с еще более сильным потеплением — до пяти градусов по Цельсию.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Чили Пустыни снег обсерватория
Материалы по теме
Дожди впервые за десятилетия затопили пустыню Сахара. Видео
Общество
В ООН предупредили о риске появления пустынь на юге Европы
Общество
Бывший соратник главы ИГ заявил о потерянном в пустыне кладе на $25 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
С сайта Trump Mobile убрали упоминание о производстве смартфона в США Технологии и медиа, 05:03
Трамп обвинил демократов в утечке информации об ударах США по Ирану Политика, 04:51
CNN узнал, что США могут предложить Ирану за отказ от обогащения урана Политика, 04:46
В Чили самую сухую в мире пустыню Атакама засыпало снегом Общество, 04:32
В Ормузском проливе суда стали передавать сообщения «российская нефть» Политика, 04:06
Аэропорт Волгограда закрыли для полетов Политика, 04:02
«Манчестер Сити» победил «Ювентус» на клубном чемпионате мира Спорт, 03:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Казахстане заявили о планах купить полмиллиона коз из Монголии Экономика, 03:48
Книги Алекса Лесли сняли с продажи после возбуждения уголовного дела Общество, 03:12
Microsoft впервые за 40 лет изменит «синий экран смерти» Windows Технологии и медиа, 03:08
Иран еще не принял решение о возобновлении прямых переговоров с США Политика, 02:32
Кадыров получил «Кентавра» за достижения в архитектуре Общество, 02:16
МИД прокомментировал атаку ВСУ на китайских журналистов в приграничье Политика, 01:58
Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час Политика, 01:37