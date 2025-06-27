В Чили самую сухую в мире пустыню Атакама засыпало снегом

Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом, сообщила в соцсети X пресс-служба обсерватории ALMA, расположенной на территории пустыни.

«Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х.

В опубликованном видеоролике представители обсерватории отметили, что это явление в Атакаме наблюдается впервые за десять лет.

ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) — это крупнейший в мире наземный радиотелескоп, расположенный в пустыне Атакама в Чили. Он состоит из 66 антенн и предназначен для наблюдений в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, позволяя изучать холодные области космоса, где формируются звезды и галактики.

Пустыня Атакама находится на западном побережье Южной Америки на территории Чили и занимает узкую полосу на побережье Тихого океана в Чили протяженностью около 1000 километров.

В октябре 2024 года в ООН заявили, что странам Южной Европы грозит опустынивание при глобальном потеплении более чем на три градуса по Цельсию.

По словам эксперта по изменению климата Джима Ски, глобальное потепление на три градуса по Цельсию может произойти к 2100 году. При этом Западная Европа и Великобритания, по его оценке, столкнутся к концу столетия с еще более сильным потеплением — до пяти градусов по Цельсию.