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В ООН предупредили о риске появления пустынь на юге Европы

Странам Южной Европы грозит опустынивание при глобальном потеплении более чем на три градуса по Цельсию, заявил председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски. Его слова передает газета The Daily Telegraph.

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — сказал Ски.

По его словам, глобальное потепление на три градуса по Цельсию может произойти к 2100 году. При этом Западная Европа и Великобритания, по оценке Ски, столкнутся к концу столетия с еще большим потеплением — до пяти градусов по Цельсию.

Одним из самых больших рисков глобального потепления может стать формирование жаркого и влажного климата. Ски отметил, что это может вызвать экономические проблемы, в частности, Польша может столкнуться с трудностями при выращивании картофеля, а Италии грозит исчезновение твердых сортов пшеницы, которые используются при производстве макарон.

Эксперт заявил, что человечество уже упустило шанс удержать глобальное потепление ниже полутора градусов по Цельсию, а чтобы удержать его ниже двух градусов, потребуются «героические усилия». По оценке Ски, изменение климата перестало быть проблемой будущих десятилетий, оно происходит уже сейчас, и человечеству необходимо к нему адаптироваться.

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Глобальное потепление — проблема, вызывающая множество негативных последствий как для природы, так и для человечества. Оно приводит к изменению климатических условий во многих регионах мира. В числе последствий повышения температуры на Земле — ураганы, наводнения, засухи, распространение инфекционных заболеваний, нехватка воды и продовольствия.

Сотрудники Центра международных исследований климата CICERO в Осло рассказали о возможных сценариях изменения климата в течение следующих 20 лет.

В частности, в сценарии с высоким уровнем выбросов парниковых газов (когда не предпринимаются попытки по их сокращению) большая часть земного шара подвергнется экстремальным климатическим изменениям: повышение температуры, ливни, наводнения. Их в течение двух десятилетий почувствуют жители Средиземноморья, Северо-Западной и Южной Америки, Восточной Азии, Арктической зоны России.

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ООН Европа глобальное потепление изменение климата
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