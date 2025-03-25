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38-я церемония вручения кинопремии «Ника». Фоторепортаж

В Москве вручили награды кинематографической премии «Ника»

24 марта в Москве состоялась 38-я церемония вручения премии «Ника» Российской академии кинематографических искусств. Награды получили российские фильмы, вышедшие в 2024 году. Лучшим игровым фильмом признана картина «Мастер и Маргарита». Кто еще получил статуэтки — в фоторепортаже РБК
Премии за лучшие мужские роли получили Юра Борисов (за фильм &laquo;Кончится лето&raquo;) и Евгений Цыганов (за роль Мастера в экранизации романа Михаила Булгакова). &laquo;Это огромная честь&nbsp;&mdash; стоять на этой сцене, огромное счастье работать с такой группой по такому материалу&raquo;,&nbsp;&mdash; поделился со сцены Цыганов.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премии за лучшие мужские роли получили Юра Борисов (за фильм «Кончится лето») и Евгений Цыганов (за роль Мастера в экранизации романа Михаила Булгакова).

«Это огромная честь — стоять на этой сцене, огромное счастье работать с такой группой по такому материалу», — поделился со сцены Цыганов.

Цыганов отказался от премии в пользу Юлии Снегирь (она его супруга), а Борисов передал свою статуэтку жене Анне Шевчук. Из трех номинантов на главную мужскую роль без награды остался лишь Сергей Безруков, его номинировали за игру в фильме &laquo;Воздух&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цыганов отказался от премии в пользу Юлии Снегирь (она его супруга), а Борисов передал свою статуэтку жене Анне Шевчук.

Из трех номинантов на главную мужскую роль без награды остался лишь Сергей Безруков, его номинировали за игру в фильме «Воздух».

Фильм &laquo;Мастер и Маргарита&raquo; также был признан лучшим игровым фильмом. За главную роль в этом&nbsp;же фильме премию получила&nbsp;Снигирь. Также фильм взял награду за лучшую работу звукорежиссера.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Фильм «Мастер и Маргарита» также был признан лучшим игровым фильмом. За главную роль в этом же фильме премию получила Снигирь. Также фильм взял награду за лучшую работу звукорежиссера.

Композитор Александр Зацепин получил статуэтку за &laquo;Честь и достоинство&raquo; (на фото с Максимом Дунаевским). &laquo;Это очень приятно... Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было&nbsp;бы лучше&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал народный артист.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Композитор Александр Зацепин получил статуэтку за «Честь и достоинство» (на фото с Максимом Дунаевским).

«Это очень приятно... Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было бы лучше», — сказал народный артист.

Награду как лучшему режиссеру присудили Бакуру Бакурадзе за фильм &laquo;Снег в моем дворе&raquo;. Продюсер Анна Тихонова, получившая награду за Бакурадзе, отметила, что его труд в фильме был &laquo;многогранным&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Награду как лучшему режиссеру присудили Бакуру Бакурадзе за фильм «Снег в моем дворе». Продюсер Анна Тихонова, получившая награду за Бакурадзе, отметила, что его труд в фильме был «многогранным».

Награду за лучшую музыку получил композитор Алексей Рыбников (фильм &laquo;9 секунд&raquo;). За лучший сценарий&nbsp;&mdash; Андрей Кончаловский и Елена Киселева (&laquo;Смотри на меня!&raquo;). За работу режиссера монтажа&nbsp;&mdash; Иван Лебедев (&laquo;Кончится лето&raquo;). Фильм &laquo;Папа умер в субботу&raquo; был признан &laquo;Открытием года&raquo;. Лучшим неигровым кино назвали &laquo;Лексо&raquo;, лучшим мультильмом&nbsp;&mdash; картину &laquo;Лунтик. Возвращение домой&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Награду за лучшую музыку получил композитор Алексей Рыбников (фильм «9 секунд»). За лучший сценарий — Андрей Кончаловский и Елена Киселева («Смотри на меня!»). За работу режиссера монтажа — Иван Лебедев («Кончится лето»).

Фильм «Папа умер в субботу» был признан «Открытием года».
Лучшим неигровым кино назвали «Лексо», лучшим мультильмом — картину «Лунтик. Возвращение домой».

На фото: режиссеры Юлий Гусман и Андрей Кончаловский (последний также является президентом Российской Академии кинематографических искусств).
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: режиссеры Юлий Гусман и Андрей Кончаловский (последний также является президентом Российской Академии кинематографических искусств).

Команда проекта &laquo;Плевако&raquo; получила премию &laquo;Ника&raquo; в появившейся в этом году номинации &laquo;Лучший сериал&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Команда проекта «Плевако» получила премию «Ника» в появившейся в этом году номинации «Лучший сериал».

На фото: ректор ВГИКа Владимир Малышев и Владимир Хотиненко с женой Татьяной. Малышев получил награду за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Также награды посмертно вручили Роману Мадянову (за роль второго плана в фильме &laquo;Любовь Советского союза&raquo;) и Евгении Добровольской (за роль второго плана в картине &laquo;Хуже всех&raquo;).
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: ректор ВГИКа Владимир Малышев и Владимир Хотиненко с женой Татьяной.

Малышев получил награду за вклад в кинематографические науки, критику и образование.

Также награды посмертно вручили Роману Мадянову (за роль второго плана в фильме «Любовь Советского союза») и Евгении Добровольской (за роль второго плана в картине «Хуже всех»).

Премия &laquo;Ника&raquo; вручается с 1988 года, учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР. В настоящее время награды вручаются в 17 категориях.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премия «Ника» вручается с 1988 года, учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР. В настоящее время награды вручаются в 17 категориях.

На фото: актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.

На фото: актрисы Ника Здорик и Ксения Трейстер.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актрисы Ника Здорик и Ксения Трейстер.

На фото: актриса Елена Валюшкина.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актриса Елена Валюшкина.

На фото: актер и оператор Батыр Моргачев.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актер и оператор Батыр Моргачев.

На фото: актер Александр Головин с супругой актрисой Александрой Поповой.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актер Александр Головин с супругой актрисой Александрой Поповой.

На фото: актриса Равшана Куркова (справа) с матерью Рано Кубаевой.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актриса Равшана Куркова (справа) с матерью Рано Кубаевой.

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