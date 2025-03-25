38-я церемония вручения кинопремии «Ника». Фоторепортаж

Цыганов отказался от премии в пользу Юлии Снегирь (она его супруга), а Борисов передал свою статуэтку жене Анне Шевчук.

Из трех номинантов на главную мужскую роль без награды остался лишь Сергей Безруков, его номинировали за игру в фильме «Воздух».