38-я церемония вручения кинопремии «Ника». Фоторепортаж
24 марта в Москве состоялась 38-я церемония вручения премии «Ника» Российской академии кинематографических искусств. Награды получили российские фильмы, вышедшие в 2024 году. Лучшим игровым фильмом признана картина «Мастер и Маргарита». Кто еще получил статуэтки — в фоторепортаже РБК
Премии за лучшие мужские роли получили Юра Борисов (за фильм «Кончится лето») и Евгений Цыганов (за роль Мастера в экранизации романа Михаила Булгакова).
«Это огромная честь — стоять на этой сцене, огромное счастье работать с такой группой по такому материалу», — поделился со сцены Цыганов.
Цыганов отказался от премии в пользу Юлии Снегирь (она его супруга), а Борисов передал свою статуэтку жене Анне Шевчук.
Из трех номинантов на главную мужскую роль без награды остался лишь Сергей Безруков, его номинировали за игру в фильме «Воздух».
Фильм «Мастер и Маргарита» также был признан лучшим игровым фильмом. За главную роль в этом же фильме премию получила Снигирь. Также фильм взял награду за лучшую работу звукорежиссера.
Композитор Александр Зацепин получил статуэтку за «Честь и достоинство» (на фото с Максимом Дунаевским).
«Это очень приятно... Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было бы лучше», — сказал народный артист.
Награду как лучшему режиссеру присудили Бакуру Бакурадзе за фильм «Снег в моем дворе». Продюсер Анна Тихонова, получившая награду за Бакурадзе, отметила, что его труд в фильме был «многогранным».
Награду за лучшую музыку получил композитор Алексей Рыбников (фильм «9 секунд»). За лучший сценарий — Андрей Кончаловский и Елена Киселева («Смотри на меня!»). За работу режиссера монтажа — Иван Лебедев («Кончится лето»).
Фильм «Папа умер в субботу» был признан «Открытием года».
Лучшим неигровым кино назвали «Лексо», лучшим мультильмом — картину «Лунтик. Возвращение домой».
На фото: режиссеры Юлий Гусман и Андрей Кончаловский (последний также является президентом Российской Академии кинематографических искусств).
Команда проекта «Плевако» получила премию «Ника» в появившейся в этом году номинации «Лучший сериал».
На фото: ректор ВГИКа Владимир Малышев и Владимир Хотиненко с женой Татьяной.
Малышев получил награду за вклад в кинематографические науки, критику и образование.
Также награды посмертно вручили Роману Мадянову (за роль второго плана в фильме «Любовь Советского союза») и Евгении Добровольской (за роль второго плана в картине «Хуже всех»).
Премия «Ника» вручается с 1988 года, учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР. В настоящее время награды вручаются в 17 категориях.
На фото: актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.
На фото: актрисы Ника Здорик и Ксения Трейстер.
На фото: актриса Елена Валюшкина.
На фото: актер и оператор Батыр Моргачев.
На фото: актер Александр Головин с супругой актрисой Александрой Поповой.
На фото: актриса Равшана Куркова (справа) с матерью Рано Кубаевой.
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов