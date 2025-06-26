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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
За ночь над Россией сбили полсотни украинских дронов, сообщило Минобороны. Больше всего — над Курской, Ростовской и Брянской областями. Аэропорты Внуково и Калуги ограничивали работу
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные за ночь сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего — 23 дрона — сбили над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской областью и Московским регионом, в частности два беспилотника, летевших на Москву. Еще два дрона сбили над Крымом и по одному — над Калужской областью и Мордовией.

Ночью на прием и выпуск самолетов действовали временные ограничения в аэропортах Внуково и Калуга, сообщила Росавиация. В столичном аэропорту ограничения продлились 1 час и 20 минут, в Калуге они действовали более двух часов.

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В Курской области ночью предупреждали о ракетной опасности, а накануне вечером — об опасности атаки дронов. О пострадавших оперштаб региона не сообщал. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и разрушений. С аналогичным заявлением выступил глава Калужской области Владислав Шапша.

По информации Минобороны, ночью российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении, а также укрепленные позиции украинской армии с личным составом в районе Юнаковки в Сумской области.

Накануне, 25 июня, оборонное ведомство сообщило, что над российскими регионами за ночь сбили 18 беспилотников ВСУ, в том числе над Ростовской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
дроны ВСУ Курская область Ростовская область Минобороны Брянская область
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