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В Баку прогремел взрыв
В столице Азербайджана произошел взрыв, он прогремел в Ясамальском районе, передает агентство Trend.
Report уточняет, что ЧП случилось на старой пиротехнической площадке киностудии. На место следуют силы МЧС и полиция.
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