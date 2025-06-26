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Общество ,  
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В Баку прогремел взрыв

В столице Азербайджана произошел взрыв, он прогремел в Ясамальском районе, передает агентство Trend. 

Report уточняет, что ЧП случилось на старой пиротехнической площадке киностудии. На место следуют силы МЧС и полиция. 

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