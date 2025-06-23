В Долгопрудном четверо пострадали при взрыве фейерверка на свадьбе
Четыре человека пострадали при взрыве фейерверка на свадьбе в подмосковном Долгопрудном, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате взрыва фейерверка на свадьбе в Долгопрудном, предварительно, четверо пострадавших — у них ссадины и небольшие ожоги», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорания в результате инцидента не последовало.
По предварительной версии, причиной происшествия стала ошибка пиротехника, который опоздал на церемонию и в спешке начал устанавливать фейерверки.
В январе в Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения запустил фейерверк в Александровском саду. Его задержала полиция. Позже правоохранительные органы отметили, что в общественных местах Петербурга запрещено использование пиротехники I—III классов опасности, к которым принадлежат петарды и фейерверки.
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