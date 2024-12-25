Силовики оцепили участок Красной площади после взрыва пиротехники
Сотрудники полиции оцепили участок Красной площади в Москве после взрыва пиротехники, сообщают корреспондент «РИА Новости» и телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По данным агентства, движение ограничили на участке вдоль ГУМ-катка, рядом с которым был слышен хлопок.
Ранее источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что на площади подорвали петарду. Очевидцы рассказали телеграм-каналу «Москва News», что во время взрыва они увидели дым и услышали громкий звук.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с моментом подрыва пиротехники. На кадрах видно, что напротив ГУМа в районе катка был запущен фейерверк, после чего раздалось несколько хлопков.
В России участились случаи взрывов пиротехники в различных учреждениях и местах отдыха по указанию мошенников. Так, во вторник, 24 декабря, пенсионерка взорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе в подмосковном Серпухове. В середине декабря полиция задержала студентку, которая зажгла петарду в отделении банка в Гатчине Ленинградской области.
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